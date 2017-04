Charles zou 14 jaar lang therapie hebben gevolgd bij dokter Alan McGlashan nadat zijn vrouw het bij dezelfde therapeut na amper 8 sessies voor bekeken hield.

McGlashan zou Charles zijn aanbevolgen door zijn vriend Laurens Van der Post, die dacht dat hij prinses Diana zou kunnen helpen. Naar verluidt had Van der Post het pasgetrouwde stel bezocht tijdens hun huwelijkreis in Schotland, op het kasteel van Balmoral. Diana had het toen moeilijk met de affaire van haar man met Camilla Parker-Bowles en leed aan slapeloosheid.

In haar boek "Prince Charles, The Passions And Paradoxes Of An Improbable Life'" citeert biografe Sally Bedell Smith Van der Post, die Charles omschrijft als "misbegrepen en hunkerend naar spontane affectie". Volgens Bedell Smith heeft dat laatste te maken met zijn moeilijke jeugd: hij zou last hebben gehad van aanvallen van heimwee en zou ook op 8-jarige leeftijd zijn gepest op de kostschool waar hij les volgde. Volgens een andere schoolvriend onderging Charles pesterijen stoïcijns en vocht hij niet terug.

"Charles was sympathiek maar wist hoegenaamd niet hoe hij moest omgaan met een erg emotionele en fragiele jonge vrouw", schrijft Bedell Smith nog. ze beschrijft nog andere bizarre details: zo zou Diana zichzelf met een scheermesje of een stuk glas hebben gesneden en zou Charles ook eens van de trap hebben geduwd.

Na "vijf ongelukkige jaren" zou Charles het hebben opgegeven en zou hij zijn affaire met Camilla nieuw leven hebben in geblazen. Dat mondde in 1996 uit in een scheiding, maar het koppel was al uiteen sinds 1992. Diana verongelukte in 1997 in Parijs.