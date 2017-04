Balliauw: "Alles lijkt erop dat Rusland in het visier van IS is gekomen"

De ontploffing op een Russisch metrogestel lijkt een daad van terreur. Hoe erg is het terrorisme in Rusland? In "Terzake" geeft Jan Balliauw meer uitleg.

