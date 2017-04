Doden en gewonden bij explosie in metro van Sint-Petersburg

In een metrostel in de Russische stad Sint-Petersburg was er vandaag een ontploffing. Er zouden verschillende doden en tientallen gewonden zijn, maar over het precieze aantal is er nog veel onduidelijkheid. Er is sprake van een spijkerbom en volgens de openbare aanklager is het een terreuraanslag.

