Grote delen van het metronetwerk in de tweede grootste stad van het land worden momenteel geëvacueerd. Volgens persbureau Interfax zouden de ontploffingen het gevolg zijn van spijkerbommen, maar dat is nog niet bevestigd. Ook persagentschap Tass bericht over "geïmproviseerde" bommen.

De Russische president Vladimir Poetin heeft al gereageerd op de ontploffingen. Hij biedt zijn medeleven aan aan de slachtoffers en hun familieleden, maar zegt momenteel nog niet zeker te zijn van wat de ontploffingen heeft veroorzaakt. "Op dit moment sluiten we nog niets uit, ook terreur niet", klinkt het.

Poetin was overigens vanmorgen in Sint-Petersburg. Het is niet duidelijk of hij nog in de stad was op het moment van de ontploffingen.