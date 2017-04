Intussen bekomen Ronnie (31) en Jasper (35) nog van wat ze hebben meegemaakt zaterdagnacht in Arnhem. "Normaal doen we dat nooit, hand in hand lopen in het openbaar. Juist om niet te provoceren", vertelt Jasper aan de NOS. "Maar we hadden een leuke avond gehad, het was laat en we dachten dat we alleen waren. Maar toen was daar opeens die groep van zes tot acht Marokkaanse jongeren."

De twee werden uitgescholden en er ontstond een ruzie. "Voor ik het wist lag ik op de grond te vechten met drie man bovenop me", aldus Jasper. Zijn man Ronnie werd door anderen aangevallen. Een van de daders haalde daarbij een betonschaar bij. Ronnie verloor vier voortanden, een vijfde tand is afgebroken.

"We hadden altijd gezegd: als er iets gebeurt laten we ons niet gek maken. We rennen niet weg, maar we gaan er gewoon op in. Achteraf bezien heb ik daar wel spijt van. We hadden beter onze mond kunnen houden. Ik vind het zo erg voor Ronnie. Ik wou dat ik de pijn van hem kon overnemen."

