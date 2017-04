De onduidelijkheid of Belgische gevechtsvliegtuigen al of niet betrokken waren bij de aanval in Mosul, is groot. Hoe komt het eigenlijk dat dat zo moeilijk te bepalen is?

"Als het mooi weer is, kan je tijdens een luchtaanval via gps en camera's bepalen of je het juiste doelwit hebt, maar nadien kan je ook de beelden bekijken om de impact te zien, om uit te maken, is de operatie geslaagd of niet", legt Franssen uit. "Maar zoals gezegd was het in die week boven Irak slecht weer. Dan kan je daar niet veel op zien en heb maar weinig aan die beelden."

De F-16's moeten dan volledig afgaan op de coördinaten die ze krijgen vanuit de grond. Coördinaten die ze ook niet rechtstreeks krijgen, maar waar een hele keten van doorstroming voor bestaat. "Wie was de persoon op de grond die de gegevens doorgaf? Die gegevens gaan naar het hoofdkwartier van de internationale coalitie in Qatar, waar de dispatch gebeurt. Het toestel dat dan toevallig in de buurt is, in de juiste positie zit, kan dan de aanval uitvoeren."

Heel veel data dus, en ons land beschikt niet over al die data, zegt Franssen. "Die zitten bij de internationale coalitie, geleid door de Verenigde Staten, dus de facto zitten ze bij de VS. Defensie in ons land heeft dus allicht niet alle gegevens om het te bekijken en duidelijkheid te verschaffen."