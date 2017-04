Het zou gaan om betalingen die Flynn heeft ontvangen van de Russische tv-zender Russia Today, de Russische luchtvaartmaatschappij Volga Dnepr Airlines en het Amerikaanse filiaal van het cybersecuritybedrijf Kaspersky Lab.

Flynn stapte in februari op als veiligheidsadviseur van Trump nadat was bekend geraakt dat hij ongeoorloofde contacten met de Russische ambassadeur in de VS had gehad en daarover had gelogen. Die contacten vonden plaats voor de eedaflegging van Trump, nog tijdens de ambtstermijn van diens voorganger Barack Obama.

Enkele dagen voor zijn ontslag had hij zijn inkomsten aangegeven, maar de Russische inkomsten had hij niet vermeld. Dat heeft hij pas vorige week gedaan, op een aanvullende aangifte. De betaling van Russia Today zou te maken hebben met de aanwezigheid van Flynn op een evenement georganiseerd door de tv-zender, waarop ook de Russische president Vladimir Poetin aanwezig was. Russia Today wordt gefinancierd door het Kremlin en brengt "nieuws door een Poetin-bril".

Het ontslag van Flynn, amper drie weken na de eedaflegging van Trump, was een eerste grote tegenslag voor de kersverse Amerikaanse president. Het nieuws over zijn Russische inkomsten halen zijn reputatie verder naar beneden. Eergisteren bood hij nog aan voor een parlementaire commissie te willen getuigen over de vermoedelijke banden tussen het campagneteam van Trump en Moskou, in ruil voor onschendbaarheid. Of die demarche iets met het nieuws over zijn Russische inkomsten te maken heeft, is voorlopig onduidelijk.