Johnson benadrukt in de krant dat "het beleid van zijn overheid ongewijzigd en vastberaden blijft". "Niemand kan de soevereiniteit van Gilbraltar aanpassen zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Verenigd Koninkrijk en de mensen van Gibraltar", zegt hij. "Het statuut van Gibraltar is onveranderd sinds 1713. Het is niet veranderd toen het Verenigd Koninkrijk de Europese Economische Gemeenschap vervoegde in 1973, toen Spanje nog geen lid was. Dit zou dus ook niets moeten veranderen."

De regeringsleider van Gibraltar Fabian Picardo spreekt van een "slag in het gezicht voor de mensen van Gibraltar, die hevige voorstanders waren om in de EU de blijven". In Gibraltar stemde 96 procent voor het "remain"-kamp bij het referendum van juni vorig jaar. "Dit is oneerlijk en toont aan dat Spanje elke gelegenheid zal gebruiken om meer grip te krijgen op Gibraltar". Bovendien is het volgens hem duidelijk dat Spanje de EU manipuleert, en noemt hij het voorstel van de Unie "discriminerend" en "onnodig".

In 2002 stemden de inwoners van Gibraltar tijdens een referendum nog tegen een gedeelde soevereiniteit met Spanje.