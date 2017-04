Ook de publicatie, productie en het downloaden van 'extreme' inhoud is voortaan illegaal, en alle burgers in de provincie worden verplicht naar Chinese staatszenders te kijken en hun kinderen het staatsonderwijs te laten volgen.

"Separatisme is de voedingsbodem voor terroristische activiteiten in Xinjiang, en extremisme is het ideologische fundament", zegt Nayim Yessen, directeur van de Commissie voor Regionale Wetgeving in de krant China Daily. "Deze wetgeving zal de regio helpen de strijd tegen extremisme te standaardiseren en ervoor zorgen dat die activiteiten in overeenstemming met de wet worden uitgevoerd."

Maar volgens James La Trobe, hoogleraar Aziatische Studies aan de La Trobe University in Australië, kan de wet een tegenovergesteld effect hebben. "Deze verboden zullen de misverstanden en het wantrouwen vergroten, waardoor het moeilijker wordt om de sociale cohesie te versterken", zegt hij in de krant South China Morning Post.

De maatregelen zijn vooral gericht tegen de islamitische Oeigoeren in Xinjiang, die met 45 procent van de bevolking de grootste minderheid vormen. Bij hen bestaat er een nationalistische en separatistische stroming, die in het recente verleden aanslagen heeft gepleegd. In het recente verleden werden de maatregelen vooral toegepast tegen de Oeigoeren, terwijl bijvoorbeeld de Hui, islamitische etnische Chinezen, grotendeels ongemoeid werden gelaten.