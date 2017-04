Auteur: Dominique Fiers

Dominique Fiers In Villepinte, een voorstadje van Parijs, zijn vanavond 18 mensen gewond geraakt bij een popverbranding na een carnavalsviering. De verbranding had de apotheose moeten worden van de kermis in het stadje, maar er ging iets grondig mis waardoor er een explosie ontstond. Vijf gewonden zijn met zware brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.