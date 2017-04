De modderstroom in de zuidwestelijke provincie Putumayo was het gevolg van erg zware regenval afgelopen nacht. Als gevolg daarvan traden drie rivieren in de buurt van de provinciehoofdstad Mocoa buiten hun oevers.

Mocoa, nabij de grens met Ecuador, ligt geprangd tussen twee rivieren. De slachtoffers, die in bed lagen toen het onheil gebeurde, waren zo goed als kansloos terwijl de modderstroom vermengd met grote brokken puin door de straten raasde. Huizen werden omvergegooid, bomen ontworteld en auto's en vrachtwagens verdwenen mee in de kolkende modderstroom. Alles gebeurde zo snel dat de inwoners niet de tijd hadden om zich naar het dak of hoger gelegen gebieden te begeven.

Volgens de burgemeester van Mocoa is het stadje momenteel volledig geïsoleerd en is er geen elektriciteit of water. In het gebied is de noodtoestand afgekondigd, legertroepen zijn naar de getroffen regio gestuurd. De Colombiaanse president Juan Manuel Santos heeft al gewaarschuwd dat de dodentol nog kan oplopen.