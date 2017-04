Gisteren legde regeringspartij ANR tijdens een niet-publieke zitting in de senaat een grondwetswijziging voor om de herverkiezing van de conservatieve president Horacio Cartes mogelijk te maken. Het voorstel werd goedgekeurd door 25 van de 45 senatoren.

De grondwetswijziging lokt hevige woede uit. "Een coup is uitgevoerd", reageert een van de senatoren van de oppositiepartij Progressieve Democratische Partij. "Wij verzetten ons en nodigen de het volk uit om dat ook te doen."

Veel mensen zien de beslissing van de senaat als de voorbode van een dictatuur. "Er is geen respect voor de wet. We hebben er genoeg van. Paraguay zal niet zwijgen", zei een van de demonstranten in de hoofdstad Asunción. (lees verder onder de foto)