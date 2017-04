Ruim 60 procent van de migranten is echter naar naar Libië gekomen om daar te werken. Gezien de bijzonder chaotische toestand in Libië, is dat een verrassend cijfer, maar Libië is wel traditioneel een migratieland. Onder Kadhafi telde het land veel Afrikaanse gastarbeiders, en nog altijd zijn er opportuniteiten om te werken. In de cafés en winkels van de hoofdstad Tripoli zijn heel wat migranten aan de slag.

Toch is de toestand voor migranten bijzonder problematisch. Zij zijn vaak de eerste slachtoffers van de gewapende milities die elkaar bevechten. Migranten worden ontvoerd, vrouwen verkracht, ze worden vermoord of in ronduit gevaarlijke omstandigheden opgesloten in detentiecentra.

Juist door die precaire toestand reizen sommige migranten die naar Libië kwamen om te werken, uiteindelijk toch door naar andere landen in de regio of naar Europa. "Als de situatie in Libië zou stabiliseren, zouden we wellicht minder problemen met smokkelaars hebben, en zou dat een impact hebben op de toestroom naar Europa", zegt het IOM.