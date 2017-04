Ze is alomtegenwoordig bij elk LGBT-evenement, siert tal van gevels van gayfriendly etablissementen en is een teken van vertrouwen, solidariteit en vaak ook veiligheid voor holebi's en transgenders overal ter wereld: de regenboogvlag. Donderdag is de bedenker van dit universele symbool overleden, zo melden verschillende Amerikaanse media. Hij heette Gilbert Baker en stierf in zijn slaap in zijn huis in New York. Hij was 65.

Baker werd in 1951 geboren in de staat Kansas en begon zijn carrière in het leger. Na zijn ontslag aan het begin van de jaren 70 leerde hij zichzelf naaien. Die vaardigheid wendde hij aan om banners en ander protestmateriaal te maken voor marsen tegen de oorlog in Vietnam en voor LGBT-rechten. Onderweg ontmoette hij Harvey Milk, de eerste openlijk homoseksuele man die een publiek ambt in Californië bekleedde.