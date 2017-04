Binnen de Veiligheidsraad, waarin de belangrijkste instellingen van het land zijn vertegenwoordigd, is een akkoord bereikt "om de institutionele stabiliteit en het machtsevenwicht te bewaren". De raad is samengekomen op vraag van president Nicolas Maduro. Het lijkt erop dat de machthebbers dan toch zijn gezwicht voor de scherpe kritiek van de binnenlandse oppositie en uit het buitenland.

Het Venezolaanse parlement is verwikkeld in een machtsstrijd met president Nicolas Maduro sinds eind 2015. Toen heeft de oppositie na een riante kieszege een tweederdemeerderheid in het parlement kunnen bemachtigen.

Maduro regeert daarom vooral via nooddecreten. De oppositie wil via een referendum Maduro van de macht verdrijven, maar het gerecht heeft die pogingen tot nu toe geblokkeerd.

Na de beslissing van eergisteren haf het Hooggerechtshof het verwijt gekregen dat het zich voor de kar van Maduro liet spannen. Daardoor leek Venezuela af te stevenen op een nieuwe krachtmeeting. De Organisatie voor Amerikaanse Staten (OAS) had het over een "staatsgreep", de Verenigde Staten over "een zware klap voor de democratie".