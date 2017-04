Colombiaans stadje getroffen door dodelijke modderstroom

Het stadje Mocoa in Colombia is getroffen door een modderstroom. De balans is zwaar: minstens 150 mensen zijn verdronken. Oorzaak van het natuurgeweld is overvloedige regenval veroorzaakt door El Nino. Drie rivieren overstroomden en vormden de dodelijke modderstroom.

