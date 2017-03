Serpil Aygun: De politieke tegenstellingen in Turkije beïnvloeden de mensen hier. Dat heeft vooral te maken met de felle manier van campagne voeren van de AKP. Want in tegenstelling tot vorig jaar voeren de oppositiepartijen geen al te felle campagne.

De incidenten in Brussel hebben te maken met een bijzonder felle AKP-sympathisant die in Brussel luidruchtig campagne voert voor Erdogan met een bestelwagen. Hij staat ook aan de Turkse ambassade in Brussel, waar mensen komen stemmen. Dat is niet alleen niet correct, het is ook provocerend. Bovendien klagen aanhangers van de Koerdische partij HDP dat de Turkse consul-generaal wel met alle andere Turkse partijen overleg heeft gepleegd, maar niet met hen.

Gisteren is het potje overgekookt en is het tot ongeregeldheden gekomen tussen HDP- en AKP-aanhangers.