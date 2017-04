In Spanje veranderen straten en ziekenhuizen die genoemd zijn naar infante of prinses Cristina van naam. Ze willen niet langer met haar geassocieerd worden. De zus van koning Felipe werd midden februari vrijgesproken in de fraudezaak waarbij haar echtgenoot, Iñaki Urdangarin, betrokken was. Hij kreeg zes jaar en drie maanden cel, maar gaat in beroep.

In Madrid is een bijkomst geweest over het Prinses Cristina Ziekenhuis dat voortaan Ziekenhuis van Parla zal heten. Idem dito voor de Prinses Cristina Straat in Villafranca de los Barros. Op 11 april wordt ook beslist of het Cultureel Centrum Prinses Cristina in Pinto voor een naamsverandering gaat. De inwoners beslissen. Vorig jaar werden in het stadje Torrevieja de letters van de Prinses Cristina Sporthal al van de gevel genomen.

Door het hele schandaal raakte prinses Cristina in 2015 ook haar titel kwijt van hertogin van Palma de Mallorca. Sindsdien is ze niet meer aanwezig bij officiële aangelegenheden van het Spaanse hof.