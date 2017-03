Koffertjes rollen af en aan in de drukke gangen van Saint-Pancras. Dit station is de brug naar de Europese Unie. Je hoort er Engels, Frans, Nederlands… toeristen hangen rond in de winkeltjes met Britse snuisterijen als fudge en shortbread, andere reizigers eten nog snel een pasta of een soep in een van de vele Europese snackbars. In een Franse koffiezaak vlakbij de uitgang van de Eurostar heb ik afgesproken met de Belgische fotografe Eva Vermandel.

Ik ontmoette haar vorig jaar aan de vooravond van het referendum, op de herdenking van de vermoorde Labour-politica Jo Cox. Ook toen al was ze een vurig tegenstander van de Brexit. Eva Vermandel woont al twintig jaar in Londen, is niet genaturaliseerd en kon dus niet stemmen. De uitslag van het referendum zindert 9 maanden later nog fel bij haar na.

"De mensen hier in Londen leven met een gevoel van rouw. In de rest van het land, waar ze vooral Leave hebben gestemd heerst er een waanidee, ingegeven door een soort van hoogmoed, dat zij het bij het rechte eind hebben."