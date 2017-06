Nog diezelfde maand riep IS-leider Umar al-Baghadi zich in de grote moskee van al-Nur in Mosul uit tot "kalief" van wat volgens hem een nieuw en grensoverschrijdend islamitisch rijk moest worden, te vergelijken met dat van de eerste eeuwen na de profeet Mohammed.

De grote moskee van Mosul is symbolisch dan ook de geboorteplaats van het "kalifaat" van IS en de herovering ervan door het Iraakse leger zou dan ook een zware psychologische opdoffer geweest zijn voor IS. De reden wellicht waarom IS het monument liever zou opblazen dan prijsgeven aan een triomferend Iraaks leger.

De gevechten in Mosul, de op één na grootste stad van Irak, zijn dan weliswaar nog niet helemaal voorbij, het is duidelijk dat dit niet langer meer een bolwerk van de extremistische groep is. Het echte hoofdkwartier van IS was hoe dan ook gevestigd in Raqqa in buurland Syrië, maar ook die stad lijkt steeds meer in het bereik te komen van oprukkende Syrisch-Koerdische milities en hun Arabische en Assyrische bondgenoten.

Hoe dan ook betekent de verwoesting van de eeuwenoude moskee in Mosul symbolisch een eindpunt voor IS. Dat wil niet zeggen dat de terreur daarmee ophoudt, zoals blijkt uit de gebeurtenissen in Brussel, maar het einde van het zelfverklaarde nieuwe kalifaat en op termijn de rekruteringsdrang bij losgeslagen figuren kan daarmee wel aan de horizon opduiken.