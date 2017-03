In 1989 begon hij zijn carrière in de Belgische diplomatieke dienst en hij werkte onder meer op de ambassade in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C.. In 2002 was hij even woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken en een jaar later werd hij die van premier Guy Verhofstadt (Open VLD). In die functie werd Seeuws bekend bij het grote publiek.

In 2007 stapte Seeuws over naar de permanente vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie. In 2012 werd hij de stafchef van toenmalig Europees president Herman Van Rompuy (CD&V).