Gezant met brexitbrief aangekomen in gebouw Europese Raad

De Britse diplomaat Tim Barrow is aangekomen in het gebouw van de Europese Raad in Brussel. Straks zal Barrow de officiële brief overhandigen aan Europees president Donald Tusk, waarmee de brexitprocedure officieel in gang wordt gezet.

