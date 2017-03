Londense burgervader Khan pleit voor zachte brexit in Brussel

Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, is in Brussel. Hij praatte er met zijn ambtgenoot Ivan Mayeur. Khan had het vooraf vooral over de brexit.

