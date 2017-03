Trump had dringend een opsteker nodig om zijn achterban gerust te stellen. De voorbije weken zijn twee inreisverbodsbepalingen voor mensen uit moslimlanden vastgelopen in federale rechtbanken en is een poging om de ziekteverzekering van Obama in het Congres af te schaffen, mislukt door onenigheid tussen de Republikeinse meerderheidsleden in het Congres.

Volgens onze collega in de VS Björn Soenens kan Trump nu wel scoren bij zijn achterban in staten met veel steenkoolmijnen zoals Kentucky en West Virginia, maar het zal jaren duren vooraleer de gevolgen van het decreet in de praktijk te voelen zijn.