Toch was de reis verre van evident. Haar rolstoel werd door de anderen als een belemmering ervaren. "Er was discussie binnen de groep of we de rolstoel moesten meenemen. Het plan was om hem weg te gooien als hij ons hinderde of te zwaar werd."

Eens in Griekenland aangekomen, bleek ook het verblijf in het vluchtelingenkamp een uitdaging. "Ik moest mijn plas goed ophouden, want er was geen toilet met ondersteuning. Ik kon geen douche nemen. Er werd geen rekening met ons gehouden." Uiteindelijk werd Nujeen overgeplaatst naar een ander kamp, waar de faciliteiten beter waren.