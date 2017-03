Orkaan Debbie bereikt eilanden voor de kust van Australië

De orkaan is met windstoten tot 270 kilometer per uur over toeristische eilanden geraasd voor de kust van de staat Queensland. Er zijn daken van huizen gewaaid en op veel plaatsen is de stroom uitgevallen. Eén toeriste is omgekomen in het noodweer. Meteorologen zeggen dat de orkaan nog in kracht kan toenemen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Orkaan Debbie bereikt eilanden voor de kust van Australië

De orkaan is met windstoten tot 270 kilometer per uur over toeristische eilanden geraasd voor de kust van de staat Queensland. Er zijn daken van huizen gewaaid en op veel plaatsen is de stroom uitgevallen. Eén toeriste is omgekomen in het noodweer. Meteorologen zeggen dat de orkaan nog in kracht kan toenemen.