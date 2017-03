“We geven tientallen levens voor elke meter”

In de tweede aflevering van IS in het vizier reist Rudi Vranckx naar de frontlijnen van de oorlog tegen IS. Hij bezoekt de Belgische militaire basis in Jordanië en de Amerikaanse in Qayyarah, en hij reist mee met de sjiitische milities, het Iraakse leger en de Koerdische peshmerga die de zwaarste offers brengen. Vanavond om 21:25 op Canvas.

