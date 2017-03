"Kinderen sterven niet van honger, maar van diarree, infecties of dat soort zaken"

De hongercrisis in Somalië breidt nog verder uit. Onze ploeg is mee in het kielzog van de Vlaamse hulpverlener Steven Lauwerier. Zijn werk is daar niet evident, want het gevaar van terreurgroep Al-Shabaab is nooit ver weg.

