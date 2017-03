Aan het genieten van het lenteweer? In Portugal sneeuwt het

Bij ons is het dit weekend genieten van het eerste prille lenteweer. In Portugal is het aan het sneeuwen. Tot groot jolijt van wintersportliefhebbers en toeristen. Al zorgt het winterweer hier en daar wel voor hinder zoals afgesloten wegen.

