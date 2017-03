Betoging tegen corruptie in Moskou, oppositieleider Navalny opgepakt

In de Russische hoofdstad Moskou zijn bijna 150 mensen opgepakt bij een betoging tegen corruptie. Een van hen is oppositieleider Alexei Navalny. Ondanks een verbod kwamen in Moskou maar ook in verschillende andere Russische steden duizenden mensen op straat.

