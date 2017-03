Als het Turkse parlement een wet goedkeurt voor de herinvoering van de doodstraf, dan zal Erdogan die beslissing bekrachtigen. Sinds de mislukte coup van medio 2016 in zijn land heeft de president al verschillende keren geopperd om de doodstraf weer in te voeren. De EU heeft laten verstaan dat in dat geval een punt wordt gezet achter het toetredingsproces van Turkije.

Erdogan zei dat een 'ja' bij het referendum van 16 april over een versterking van zijn presidentiële macht een "breekpunt" zou betekenen voor Turkije met Europa. Hij opperde ook de mogelijkheid van een tweede referendum over de vooruitgang van het toetredingsproces met de EU, iets waar hij vorig jaar al eens een proefballonnetje over had opgelaten.