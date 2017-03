In het terreuronderzoek dat daarop is geopend, zijn verschillende huiszoekingen uitgevoerd waarbij in het totaal 11 mensen zijn opgepakt: acht in Birmingham, twee in Manchester en één in Londen. De politie laat nu weten dat er 4 voorlopig in de cel blijven: twee mannen van 58 en 27 jaar die in Birmingham werden opgepakt en een man van 35 en een vrouw van 32 uit Manchester. Zes anderen worden vrijgelaten. Een zevende is vrijgelaten onder voorwaarden.

De aanslag werd later opgeëist door IS. De focus van het onderzoek ligt op de motieven van de dader en de voorbereidingen van de aanslag. "We proberen uit te maken of hij enkel werd geïnspireerd door terroristische propaganda, of of hij de opdracht kreeg voor zijn aanslag en werd geholpen", klinkt het.