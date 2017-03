De schuldigen voor het falen van Trumpcare zijn volgens hem de Democraten omdat zij zijn gezondheidswet niet steunden. Dat is opmerkelijk omdat de Republikeinen een meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden. Als Trump erin was geslaagd al zijn partijgenoten achter zijn wet te scharen, dan was die probleemloos goedgekeurd geraakt.

Toch heeft Trump naar eigen zeggen een uitstekende relatie met de Republikeinse partij. Hij gaf wel aan dat hij verrast was door de houding van de conservatieve vleugel binnen zijn partij die zich net als de gematigde vleugel niet in zijn gezondheidswet kon vinden. "We hebben veel bijgeleerd over loyauteit", zei hij.

Dat Obamacare tot nader order in voege blijft, stemt Trump weinig hoopvol. "Obamacare zal eerst imploderen en daarna exploderen", zo zei hij. Als het zo ver komt, is hij naar eigen zeggen wel bereid om met de Democraten gesprekken op te starten.