Obamacare afschaffen en door een nieuwe wet over gezondheidszorg vervangen: het is al jaren de vurige wens van veel Republikeinen in de VS en het was een van de stokpaardjes tijdens de kiescampagne van Trump.

Tegen alle beloftes in, komt van die nieuwe wet voorlopig niks in huis nu Trump zijn eigen gezondheidswet heeft ingetrokken. Hij deed dat vlak voor de stemming die om 20.30 uur onze tijd in het Huis van Afgevaardigden had moeten plaatsvinden. Hoewel de Republikeinen dat Huis domineren, wist Trump geen meerderheid achter zijn wet te scharen.

Volgens Björn Soenens is dat een grote afgang voor Trump. "Opnieuw kan hij dit niet van zijn to do-lijst afvinken", zegt hij. "Na een afgewezen inreisverbod, krijgt hij er ook Trumpcare niet door."