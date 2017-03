Dikke rookpluimen boven Kansas door zware brand in appartementsgebouw

In Overland Park, in Kansas, heeft een zware brand gewoed in een appartementencomplex in aanbouw. Tientallen aanpalende woningen vatten vuur. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Dikke rookpluimen boven Kansas door zware brand in appartementsgebouw

In Overland Park, in Kansas, heeft een zware brand gewoed in een appartementencomplex in aanbouw. Tientallen aanpalende woningen vatten vuur. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond.