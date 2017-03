Le Roux stelde zijn dochter tewerk als parlementslid voor Seine-Saint-Denis, een departement noordoostelijk van Parijs. Hij bevestigt de informatie en verduidelijkt dat het altijd om contracten van bepaalde duur ging die "vooral in de zomer of tijdens schoolvakanties werden afgesloten, maar nooit permanent". "Het gaat om een zomerjob waarbij men een aantal parlementaire taken moet doen. Ik vind dat een goede leerschool", reageert hij.

Volgens "Quotidien" overlapten sommige contracten als parlementair medewerker echter met stage- en lesperiodes. Onder meer in de zomer van 2013 voor de ene dochter en 20 dagen in mei 2015 voor de andere. In dat verband is er zelfs een link met ons land.

De oudste dochter van Le Roux werkte als parlementair medewerkster van 10 juni tot 9 september 2013, maar tijdens dezelfde periode had ze naar eigen zeggen een vakantiejob bij cosmeticaketen Yves Rocher in Doornik. Het bedrijf heeft dat ook bevestigd. De vakantiejob bij Yves Rocher stond op haar Linked In-CV, maar die werd ondertussen verwijderd.

Ook de andere dochter van de minister bleek een "dubbele boeking" te hebben. Ze werkte voor haar vader als parlementair medewerkster, terwijl ze eigenlijk alweer in de les had moeten zitten. Volgens minister Le Roux is er geen vuiltje aan de lucht. Hij verklaart de overlappingen door te zeggen dat het werk dat ze deden voor het parlement ook vanop afstand kon gedaan worden.