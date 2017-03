In de peilingen liggen Marine Le Pen en Emmanuel Macron allebei aan de leiding. Le Pen probeerde tijdens het debat dan ook om Macron te tackelen. Zo verweet de FN-politica Macron al lachend dat wat hij zegt over de positie van Frankrijk in de wereld lege woorden zijn. "Telkens u het woord neemt, zegt u een beetje van dit en een beetje van dat. Maar we weten niet wat u wilt." Le Pen beschuldigde Macron ook indirect van belangenvermenging. "Ofwel doet u aan laster en eerroof, ofwel moet u naar het gerecht stappen met concrete feiten tegen mij", luidde Macrons repliek.

Het debat werd levendig toen Le Pen Macron verweet voorstander van de boerkini te zijn. "Enkele jaren gelden was er nog geen boerkini op onze stranden, maar ik weet dat u er voor bent, meneer Macron." Macron repliceerde: "Ik heb geen buikspreker nodig. Als ik iets te zeggen heb, dan zeg ik het duidelijk. De boerkini is een probleem van publieke orde en geen groot theoretisch probleem van laïciteit. Met uw provocaties loopt u in de val en verdeelt u de maatschappij."

Le Pen was traditioneel sterk op "haar" thema's, zoals migratie, veiligheid en anti-Europa. "Als president van de Franse Republiek wil ik geen vicekanselier van mevrouw Merkel zijn", klonk het in een boutade, maar echt scoren deed ze niet, zeker niet op andere thema's. Macron van zijn kant schippert als zelfverklaarde centrumkandidaat tussen links en rechts en dat kwam ook naar uiting in dit debat. Niet zelden zei hij dat hij akkoord ging met een andere kandidaat. Het was voor Macron een eerste keer dat hij deelnam aan een dergelijk debat: door de mand viel hij niet, maar uitblinken zoals op zijn eigen meetings deed hij ook niet.