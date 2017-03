Het zou gelden om vluchten uit twaalf tot dertien landen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika naar de VS. Die landen worden wel niet met name genoemd, behalve dan Jordanië en Saudi-Arabië. De maatregel zou in het geheim door de VS gemeld zijn aan de betrokken maatschappijen.

Volgens Royal Jordanian gaat de ban morgen dinsdag in op vluchten naar New York, Chicago, Detroit en Montreal in Canada. Passagiers op vluchten naar de VS zouden enkel nog mobiele telefoons en medische apparatuur bij zich mogen hebben in de cabine.

Andere elektronische apparaten zoals laptopcomputers, tablets, spelcomputers en camera's zouden in een speciale verpakking in de bagagegruimte moeten vervoerd worden. De passagiers kunnen er dus tijdens de vlucht geen gebruik van maken.