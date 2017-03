Frauderende transporteurs worden steeds sluwer

De beste manier om de frauduleuze praktijk aan te pakken is volgens Thyssen de samenwerking tussen de verschillende lidstaten. Volgens haar zijn alle lidstaten daartoe bereid, al geeft ze toe dat de inspectiediensten niet in alle lidstaten even goed werk leveren.

"Ik stel vast dat er een mentaliteit ontstaan is waarin iedereen het spel serieus wil spelen. Dat is in ieders belang, want zij missen ook inkomsten wanneer er gefraudeerd wordt. Zij willen hun slechte naam kwijt."

"Wel is het zo dat in de landen die er het laatst zijn bijgekomen, de groep van Centraal- en Oost-Europese landen, er nog een aantal landen zijn die hun geschiedenis nog met zich meeslepen. Die zijn nog niet zo lang lid van de Europese Unie en die hebben soms nog niet zo goed uitgebouwde inspectiediensten. Wij moedigen ze aan om die uit te breiden en stimuleren ze daar ook in met financiële middelen."

Thyssen wijst erop dat er in het Europese voorstel voor de detachering van werknemers specifieke regels voor de transportsector zullen worden opgenomen. "Die regels zijn in uitwerking en worden voor de zomer nog gepresenteerd."