Hevige gevechten tussen regime en rebellen in Damascus

Het grootste deel van Damascus is in handen van het regime van Bashar al-Assad, maar de rebellen hebben een verrassingsaanval uitgevoerd. Via tunnels konden ze achter de linies van Assad geraken.

