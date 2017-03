"In tijden dat we extra moeite moeten doen voor vrije handel, open grenzen en democratische waarden, is het een goed teken dat Duitsland en Japan daarbij samen de toekomst gestalte willen geven", zie Merkel.

Samen met Abe stelde Merkel dat "handel fair moet zijn, maar dat dat geen excuus mag zijn om nieuwe handelsbarrières op te richten". Dat is een duidelijke verwijzing naar de tarieven waar president Donald Trump mee dreigt.

Japan onderhandelt sinds 2013 met de Europese Unie over een handelsverdrag. Dat de VS een meer protectionistisch beleid willen gaan voeren, kan die onderhandelingen in een stroomversnelling brengen. Zowel de EU als Japan -die laatste in het TPP-akkoord over de Stille Oceaan- stonden op het punt vrijhandelsakkoorden met de VS te sluiten, maar dat wordt nu wellicht een pak moeilijker.