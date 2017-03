Franse presidentskandidaat stapt op tijdens interview

Consternatie alom gisteravond bij de Franse commerciële zender TF1, waar één van de kandidaten voor de presidentsverkiezingen te gast was in het avondjournaal. In plaats van te antwoorden op de vragen van anker Audrey Crespo-Mara lanceerde Nicolas Dupont-Aignan een tirade tegen de media. Vervolgens stond de presidentskandidaat voor de rechtse partij Debout la France recht en verliet hij de studio.

VRT yt

Franse presidentskandidaat stapt op tijdens interview

Consternatie alom gisteravond bij de Franse commerciële zender TF1, waar één van de kandidaten voor de presidentsverkiezingen te gast was in het avondjournaal. In plaats van te antwoorden op de vragen van anker Audrey Crespo-Mara lanceerde Nicolas Dupont-Aignan een tirade tegen de media. Vervolgens stond de presidentskandidaat voor de rechtse partij Debout la France recht en verliet hij de studio.