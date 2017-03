Dat was vrijdag het geval toen Israëlische F-16's een bombardement uitvoerden in de buurt van Palmyra, in het centrum van Syrië. Volgens Israël was het de bedoeling om de overdracht van gesofistikeerde wapens aan de Libanese sjiitische militie Hezbollah -een erfvijand van Israël- te verhinderen.

Daarbij heeft het Syrische leger echter raketten afgevuurd op de Israëlische toestellen zonder die te raken. Israël waarschuwt omdat niet meer te doen en ook geen wapens meer te leveren aan Hezbollah. Zoniet wil Israël het omvangrijke systeem van luchtverdediging in Syrië totaal vernietigen. Dat kan leiden tot een nieuwe fase in de oorlog in Syrië en Israëlische bombardementen op een ogenblik dat daar zowel Amerikaanse, Russische, Britse, Franse en Arabische luchtmachten bombardementen uitvoeren.