Het vliegtuig was dus in orde, nu het voedsel nog. Om die 60 ton te kunnen inzamelen, werd er een crowdfundingsactie gelanceerd via een GoFundMe-pagina "Love Army for Somalia, to solicit donations". In 10 dagen hoopten de initiatiefnemers een miljoen dollar op te halen, maar amper 24 uur na de lancering staat de teller al op anderhalf miljoen. 54.000 mensen hebben hun steentje al bijgedragen.

"We hebben bewezen dat onze kracht op individueel vlak misschien niet veel betekent, maar dat we bergen (vliegtuigen) kunnen verzetten wanneer we ons verenigen. We zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat Somalië de hulp krijgt die het land nodig heeft."

Het vliegtuig van Turkish Airlines kan 27 maart dus vertrekken mét 60 ton voedsel aan boord. Het voedingspakket zal bestaan uit rijst, plantaardige olie, biscuits, bloem, suiker en havermout. Voor de eerste vlucht zal het eten gekocht worden in Istanbul, maar daarna willen de initiatiefnemers lokale ondernemingen in Somalië steunen.