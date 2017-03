Na het gesprek met zijn zoon, stapte de vader naar eigen zeggen naar de politie, waar hij tot vanmorgen werd vastgehouden. Ook de broer en de neef van Belgacem kwamen uit eigen beweging naar de politie. Zij worden nog altijd verhoord. Belgacem had zijn neef de avond voor de aanval nog gezien in een bar in Parijs. Of hij iets verteld had over zijn plannen moet het onderzoek nog uitwijzen.

"Toen ik aankwam bij het politiebureau ontdekte ik dat de politie haar werk gedaan had. Ze hebben me niet meteen verteld dat hij dood was. Het is een schok, maar wat wil je? Uiteindelijk ben ik diegene die de rekening betaalt."