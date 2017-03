Ok, nu is de VS met negen miljard dollar vorig jaar de grootste donor aan de Verenigde Naties. Dat is dan wel slechts 0,1% van het federale budget van de VS (cijfers van The Washington Post), maar Amerika draagt wel 28% bij van het VN-budget voor vredesoperaties en 22% van dat voor humanitaire hulp.

Als Trump daar nu abrupt het mes inzet, is dat een forse hap uit die VN-budgetten en "gaan veel arme mensen gewoon overal ter wereld sterven van honger en ziekte, zullen kinderen niet meer naar school gaan en zal dat leiden tot nog meer vluchtelingen en instabiliteit", aldus O'Brien. Bovendien zouden andere landen het voorbeeld van de VS kunnen volgen en ook minder geld overdragen.

Los van de humanitaire gevolgen, hebben tal van Amerikaanse generaals en experten inzake buitenlands beleid en defensie onlangs ook gesteld dat dat zware gevolgen zou hebben voor de nationale veiligheid van de VS zelf. Als Amerika de VN financieel laat schieten, zal de strijd tegen het terrorisme bemoeilijken en zullen andere landen minder geneigd zijn om Washington te steunen in andere kwesties zoals Syrië, Noord-Korea of de Zuid-Chinese Zee.