De opstelling van Amerikaanse antiraketsysteem THAAD in Zuid-Korea (foto in tekst) is daarvan een logisch gevolg, maar China is daarover boos omdat dat systeem de "machtsverhoudingen in de regio zou veranderen".

De Koreaanse crisis is blijkbaar ernstig genoeg om een ander heikel punt te overschaduwen: de tegenstellingen tussen de VS en China in de Zuid-Chinese Zee. De VS stellen zich daar de laatste tijd steeds sterker op tegen de Chinese claims en krijgen daarbij de steun van andere landen zoals Japan en Australië. Japan heeft onlangs een groot oorlogsschip naar de Zuid-Chinese Zee gestuurd en is daar nu voor het eerst sinds 1945 op grote schaal militair aanwezig.