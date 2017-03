In 1952 waren de Verenigde Staten in de greep van de angst voor het communisme, en ze waren ook zeer beducht voor communistische infiltratie. Daarom gaf het Congres de president de macht om daartegen op te treden met de "Immigration and Nationality Act".

"Telkens wanneer de president vindt dat het binnenkomen van om het even welke vreemdeling of van om het even welke klasse van vreemdelingen in de Verenigde Staten, in zou gaan tegen de belangen van de Verenigde Staten, mag hij het binnenkomen van alle vreemdelingen of van om het even welke klasse van vreemdelingen als immigranten of niet-immigranten opschorten, of aan het binnenkomen van vreemdelingen de beperkingen opleggen die hij nodig acht", zo staat er in de wet.

Dat zijn dus erg vergaande bevoegdheden, en presidenten hebben er in het verleden ook tientallen keren gebruik van gemaakt. Zo gebruikte president Jimmy Carter de wet om sommige Iraniërs te weren uit de VS tijdens de crisis rond de gijzeling in de Amerikaanse ambassade, ontzegde president Ronald Reagan Cubanen die nog geen familie in de VS hadden, de toegang tot het land, en gebruikte president Barack Obama de wet om medewerkers van de Noord-Koreaanse regering uit het land te houden.