Prins William voor het eerst sinds overlijden Diana in Parijs

De Britse royals William en Kate zijn in Parijs om er de plooien glad te strijken na de brexit. Prins William is voor het eerst op officieel bezoek in de Franse hoofdstad sinds zijn moeder er 20 jaar geleden overleed. Er zijn geen herdenkingen gepland.

