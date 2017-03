Dwergnijlpaardje krijgt eerste zwemles in Australië

In een zoo in Sydney heeft een dwergnijlpaardje zich voor het eerst getoond. Het dwergnijlpaard is een bedreigde dierstoort. Er leven er nog 3.000 in het wild. Het beestje heeft nog geen naam gekregen.

